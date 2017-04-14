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14 Nisan 2017 17:31

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2.

Spor Toto 2. Lig

14 Nisan 2017 17:31

Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 32’nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Kocaeli Birlikspor’a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


5. dakikada Kürşat Ergun’un ceza sahasında gönderdiği pozisyonda ceza alanı içinde defansın arasında iyi yükselerek vuran Onur’un kafa şutunu kaleci Metin, uçarak 90’dan çıkardı.


9. dakikada sağ kanattan Kürşat’ın kullandığı köşe atışında Nazilli defansında yaşanan karambolde topa iyi yükselen Turgay, kaleci Metin’i avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.


20. dakikada sağ kanattan Kürşat’ın kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Onur’dan önce müdahale etmeye çalışan Sabri’nin eline çarpan top sonrası, maçın orta hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Onur, kaleci Metin’in bildiği köşeye sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 0-2.


45. dakikada Zafer’in ara pasıyla buluşan Ali Akburç çalımlarla rakip ceza alanına sokuldu, Ali’nin 3. çalımını defans önlerken, dönen topla buluşan Fatih Üge’nin yerden plasesini kaleci Ahmet güçlükle kontrol etti.


58. dakikada Kocaelispor’da Emre, orta sahada aldığı topla ilerledi. Emre’nin yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu kaleci Metin iki hamlede kontrol etti.


67. dakikada Mert’in sol kanattan açtığı ortasında Kocaeli defansını aşan topa arka direkte yarım vole vuran Ali’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


83. dakikada Yüksel’in sağ kanattan açtığı ortasında Fatih’ten önce kaleci Ahmet topu tokatladı. Ceza yayı üstünde topla buluşan Gürhan’ın şutunu kaleci Ahmet son anda ayağıyla uzaklaştırarak mutlak golü önledi.


89. dakikada sağ kanattan Nazilli ceza alanına sokulan Umut, Ayhan Tuna ve Gökhan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın orta hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına gelen tecrübeli ayak Aydın Çetin, sert şutunda kaleci Metin’in doğru bildiği köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-3.



Stat: Nazilli İlçe


Hakemler: Ali Adıgüzel xxx, Mehmet Pekmezci xxx, Yasin Kılıç xxx


Nazilli Belediyespor: Metin x, Sabri x, Berkay x, Mert Çakar x (Fatih Üge dk. 40 x), Yüksel xx, Zafer x, Gökhan x, Ayhan Tuna x, Ali x (Hüseyin dk. 69 xx), Semih x (Gürhan dk. 62 x), Mert Çapar xx


Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem


Kocali Birlikespor: Ahmet xxx, Kürşat xxx, Turgay xxx, Ali Kemal xx (Erdi dk. 80 xx), Umut xxxx, Onur xx (Aydın dk. 45 xx), Fatih xx, Uğur xx (Mehmet Gürkan dk. 74 xx), Gökhan xxx, Emre xx, Burak xx


Teknik Direktör: Fatih Akyel


Goler: Turgay (dk. 9), Onur (dk. 20( (P), Aydın (dk. 89) (P) (Kocaeli Birlik Spor)


Kırmızı Kartlar: Ayhan (dk. 90) (Nazilli Belediyespor) Emre 8dk. 76) (Kocaeli Birlik Spor)


Sarı Kartlar: Sabri, Berkay, Zafer, Gökhan (Nazilli Belediyespor)




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