Su ürünleri OSB için ilk adım atıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde hazırlanan Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Fizibilite Çalışması projesi 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje sözleşmesi Denizli'de Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve Ajans Genel Sekreteri vekili Özgür Akdoğan tarafından imzalandı.

Didim Ticaret Odasının ortaklığı ile Didim ve Söke ilçelerinde su ürünleri üretimlerinin yapıldığı karasal, denizel alanda yapılacak olan proje, Bafa Gölü, Jeotermal Kaynak Potansiyellerinin belirlenmesi ve gelişme eksenleri tespiti ile birlikte Su Ürünleri OSB kurulması Fizibilite Etüt Raporu çalışmasını kapsıyor. Proje ile birlikte hazırlanacak rapor kamu ve özel sektör için yol gösterici olacak. Ayrıca yerel kaynakların alternatif yöntemlerle değerlendirilerek yerel ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik kamu politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacak.