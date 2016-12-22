Suikastçı polisin ailesi ve akrabaları serbest bırakıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u vuran suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde gözaltına alınan anne, baba, kız kardeşi ve 3 akrabası serbest bırakıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesindeki evde arama yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Altıntaş’ın babası Esrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş ve üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu Söke ilçesinde, diğer dayısı olan ve daha önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan Furuncu ise Kuşadası’nda gözaltına alınmıştı. Pazartesi akşamı geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne sevk edilen Altıntaş’ın ailesi ve akrabalarının sorgusu 3 gün devam etti. Ankara’ya sevk edilmeleri beklenen 6 kişi, ifade işlemlerinin gece yarısı tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.