Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 09:48

Suikastçı polisin ailesi ve akrabaları serbest bırakıldı

Suikastçı polisin ailesi ve akrabaları serbest bırakıldı

22 Aralık 2016 09:48

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u vuran suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde gözaltına alınan anne, baba, kız kardeşi ve 3 akrabası serbest bırakıldı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesindeki evde arama yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Altıntaş’ın babası Esrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş ve üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu Söke ilçesinde, diğer dayısı olan ve daha önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan Furuncu ise Kuşadası’nda gözaltına alınmıştı. Pazartesi akşamı geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne sevk edilen Altıntaş’ın ailesi ve akrabalarının sorgusu 3 gün devam etti. Ankara’ya sevk edilmeleri beklenen 6 kişi, ifade işlemlerinin gece yarısı tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç