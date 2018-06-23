İçine su dolmaya başlayan araçtan çıkarılan sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sabah saatlerinde Aydın Efeler İlçesi Orgeneral Eşref Bitlis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Barış D. Yönetimindeki 09 DM 443 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler hemen kazaya müdahale etti. İçi su dolu kanala uçan araçta mahsur kalan sürücü su almakta olan araçtan çıkarıldı.

Polis tarafından el konulan olayda yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, çevredekiler zamanla yarışarak içerisine su dolmakta olan araçtan sürücüyü kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.