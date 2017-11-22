Sulama ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı

2018 bütçe görüşmelerinin yapıldığı yılın son toplantısını gerçekleştiren Söke Ovası Sulama Birliği Meclis toplantısında 2018 yılı sulama ücretleri de belirlendi.

Söke Ticaret Borsası toplantı salonunda Necdet Özekmekçi Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Sulama Birliği meclis üyelerinin yanı sıra DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı. Toplantıya Sulama Birliği’nin 78 meclis üyesinden 56’sı katıldı.

Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi toplantı açılışında çeşitli değerlendirmeler yaparak ve bilgiler vererek başladı. Sulama sezonunun ufak tefek sorunlar haricinde sıkıntısız tamamlandığını belirten Başkan Özekmekçi, sulama sonrasında barajlardaki bugünkü doluluk oranlarının geçmiş yıla göre düşük olduğunu söyledi. Bugfün itibariyle Adıgüzel Barajı’nda yüzde 27, Kemer’de yüzde 17, Çine’de yüzde 30, İkizdere’de yüzde 27, Yaylakavak’da yüzde 20 doluluk oranı olduğunu belirten Özekmekçi, geçen aynı dönemde barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 50’lerde olduğunu ifade etti. “Bu sezon biraz kötü başladık” diyen Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi; “Baraj ve göletlerin çoğalmış olması bölgemiz için avantaj. Ancak inşallah önümüzdeki süreçte beklenen yağışları alabiliriz. DSİ’nin kapalı sulama sistemi projesi var ancak maliyetlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sistem açık sistemde yaşanılan yol kayıplarını önleyecek, alternatif ürün desenini arttıracak. Ancak sadece bu bölgedeki kapalı sulama sistemi maliyeti 2.5 milyar dolar” dedi.

Başkan Özekmekçi bu sistemin ne zaman hayata geçebileceği ile kesin tarih olmadığından yapılana kadar sulama sularının tasarruflu ve özenli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Yoklama ve geçmiş karar özetinin oylanması ile başlayan toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

2018 yılı sulama ücretleri ile ilgili yapılan görüşmeler sonunda yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verildi. 2018 yılı için pamuk sulamasında cazibeli 50 TL, Pompaj 37 TL, Dinamo 59 TL, yeraltı 5 TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Hububatta ise cazibe sulama suyu ücreti geçen yılki 27,50 TL’lik fiyattan devam edecek. Her yıl yüzde 10 olarak zam yapılması alışılagelmişken bu yıl zam oranının artması ile ilgili olarak Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özkemekçi; akaryakıt zamları, makinalı çalışmaların yoğunluğu gibi nedenleri gösterdi. Özekmekçi; “Akaryakıta geçen yıla göre yüzde 40 zam yapıldı. Ova yollarında mıcırlama çalışması yapıyoruz. Nakliye maliyeti, mıcır maliyetini geçti. Beton kanallarda yapılan bakım ve onarım maliyetlerini 10 milyon olarak öngörmüştük, maliyet bu rakamın üzerine çıktı” diye konuştu.

Diğer taraftan denetleme raporunda Sulama Birliği’ne üye olmayanlara uygulanacak su tarifesindeki fark oranının eleştiri konusu olduğu dile getirilirken, uygulanacak fark miktarı meclis gündemine ayrı bir madde olarak geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde geçen yıla kadar 1 TL olarak uygulanan fark oy çokluğu ile 5 TL’ye çıkarıldı. Artışın gerekçesi olarak Sulama Birliği üyeliğinin cazip hale getirilmesi ve üye sayısının arttırılması olarak gösterildi.

Söke Ovası Sulama Birliği Meclisi’nde 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi de görüşüldü. Yapılan görüşmede Söke Ovası Sulama Birliği’nin Gelir Bütçesi 16 milyon 500 bin, Gider Bütçesi 16 milyon 500 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.