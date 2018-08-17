Suları kesilen futbolcular duşu kent meydanındaki süs havuzunda aldı

Mali’deki susuzluktan kaçarak Türkiye’de top koşturmaya başlayan Moussa Traore, duş alacak su bulamayınca neye uğradığını şaşırdı.

Aydınspor 1923’ün 9 yıldır konakladığı Hüseyin Aksu Spor Tesisleri’nin suyu, futbolcular sahada antrenman yaptığı sırada ASKİ ekipleri tarafından kesildi. Antrenman sonrası duşunu alamayan futbolcular, takım otobüsüyle Atatürk Kent Meydanı’na geldi. Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, yöneticiler ve futbolcular, kent meydanındaki süs havuzuna doğru yöneldi.

Zabıta Daire Başkanı yaralandı

Havuz önünde önlem alan Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, futbolcuları havuza sokmamak için müdahale etmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede sırasında yüzüne tokat isabet eden Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç hafif şekilde yaralandı. Futbolcular, tüm engellemelere rağmen süs havuzuna girip duş alarak yaşananlara tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilirken, Zabıta Daire Başkanı Genç kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Süs havuzunda duş alan takım oyuncuları daha sonra takım otobüsüyle bölgeden ayrıldı.

Artan: "Şehrin değerine böyle mi sahip çıkıyorlar"

Yaşananların tek sorumlusunun Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunu öne süren Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, “Böyle bir şehir yok. Şehrin değerlerine böyle mi sahip çıkıyorlar? Bir de hukuktan bahsediyorlar. Bu saatten sonra karşılarında ben varım. Bu kent meydanında beni idam da etseler bunların yakasını bırakmayacağım. Kaç seneden beri abone yapmamışlar ve burada ücretsiz su kullanmışlar. Malili oyuncumuz Moussa Traore ülkesi Mali’den su olmadığı için Türkiye’ye geldiğini belirtiyor ama ‘Burada da su yokmuş’ diyor. Biz paramızla abone olduk ama gelip yine de suyumuzu kestiler. Bunlar suç işliyorlar. Belediye parasını ödemese dahi hiç kimsenin suyunu kesemez. Belediye kuşlara dahi su vermek zorundadır. Asla bunlara izin vermeyeceğiz. Bu takım benim babamın malı değil. Ben bu takıma sahip çıkıyorsam herkes sahip çıksın” dedi.

“İki günde bir suyumuz kesiliyor”

Takım kaptanı Emrullah Öztürk ise üzerlerinde büyük bir baskı olduğunu ifade ederek, “Geldiğimiz günden beri ya elektrik ya da su kesiliyor. Antrenmandan çıkıyor ve yoğun efor sarf ediyoruz. Bu güzel şehri profesyonel liglere dönüştürmek istiyoruz. Belediye tarafından bir sıkıntı var. Başkanımız maddi manevi tüm desteği sağlıyor ama diğer konularda büyük sıkıntılarımız var. Bizim derdimiz Aydınspor 1923’ü şampiyon yapmak. Lütfen bize destek olsunlar. Biz kendimiz için değil bu şehri ayağa kaldırmak için buradayız. Yaklaşık bir aydan bu yana iki günde bir suyumu kesiliyor. Biz buraya bu hayallerle gelmedik” diye konuştu.