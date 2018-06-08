Sultanhisar çileğinin markalaşması için imzalar atıldı

Protokol töreninde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Yılmaz, Atça Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Naciye Tok, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Nalan Akaroğlu, Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, Sultanhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Taner Bozbek ve müdürlük personeli Gıda Mühendisi Özge Özer, Ziraat Mühendisi Sevtap Erbilek hazır bulundu.

Sultanhisar’da 50 yılı aşkın bir süredir yapılan çilek tarımının sürekliliğinin sağlanması ilçede üretilen çileğin ayırt edici özelliklerinin ortaya konularak, üreticinin korunması ve desteklenmesi amacıyla yürütülen “Sultanhisar Çileği Markalaşma” projesi kapsamında Sultanhisar çileği için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması maksadıyla çalışmalar yürütülüyor.

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, üniversite ile çalışmaların bu protokolle resmiyete büründüğünü ifade ederek, protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını temenni etti. Bilgin “Tescil Projesi kapsamında 9 kişilik danışma kurulumuz var. Bu kurulda fikirleri olgunlaştırıyoruz, tarihi ve teknik ayrıntıları görüşüyoruz, bunların neticesinde çiftçimize daha fazla değer kazandırmak ve çiftçimizin gelirlerini arttırmak istiyoruz. Sultanhisar çileğinin markalaşması için Üniversitenin sağladığı katkılardan dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ve öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise, böyle bir çalışmaya öncülük yapan Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgine teşekkür ederek, başladığı konuşmasında ürünlerimizin değer kazanması ve çiftçimize faydalı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Prof. Dr. Bircan “Üniversite olarak bu konuda çalışma yapan öğretim üyelerimiz var, tarımın gelişmesi ve ihracat oranımızı arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Bircan, çileğin çeşitli analizlerinin ADÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümündeki laboratuvarlarda gerçekleştirildiği de sözlerine ekledi.

İş birliği protokolünün imzalanması ve Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’in Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’a Sultanhisar Çileği takdim etmesinin ardından ziyaret sona erdi.