Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 09:12

Sultanların şampiyonu Değişim oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesince gerçekleştirilen voleybol turnuvalarında Aydın’ı temsil eden Değişim Anadolu Lisesi kızları kendi gruplarında 1.

Sultanların şampiyonu Değişim oldu

26 Şubat 2018 09:12

oldu. Aydınlı kızlar Türkiye şampiyonasında hem bölgeyi hem de Aydın ilini temsil edecek.


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı okullar arası genç kızlar voleybol turnuvasında Aydın şampiyonu olarak bölge müsabakalarında Aydın’ı başarı ile temsil ederek 1. Olan Değişim Anadolu Lisesi kızları başarılarını bölge müsabakalarında da sürdürdü. Aydın’ın gururu olan Değişim Anadolu Lisesi’nin sultanları Türkiye şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazandı.


Aydın’ı en iyi şekilde bölgede temsil ettiklerini ve 23-26 Mart’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası Yarı Final fikstürünün önümüzdeki günlerde belli olacağını belirten Değişim Koleji Voleybol Takımı Koç Öğretmeni İrem Kozak, “İlimizi en iyi şekilde bölge müsabakalarında temsil ederek 1. olduk. Şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonluğu kupasını Aydın’a kazandırmak. Zorlu ancak başarılı maçlar çıkardık. Öğrencilerimizin aynı başarıyı Türkiye şampiyonasında da göstereceğine inanıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç