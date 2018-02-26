Sultanların şampiyonu Değişim oldu

oldu. Aydınlı kızlar Türkiye şampiyonasında hem bölgeyi hem de Aydın ilini temsil edecek.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı okullar arası genç kızlar voleybol turnuvasında Aydın şampiyonu olarak bölge müsabakalarında Aydın’ı başarı ile temsil ederek 1. Olan Değişim Anadolu Lisesi kızları başarılarını bölge müsabakalarında da sürdürdü. Aydın’ın gururu olan Değişim Anadolu Lisesi’nin sultanları Türkiye şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın’ı en iyi şekilde bölgede temsil ettiklerini ve 23-26 Mart’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası Yarı Final fikstürünün önümüzdeki günlerde belli olacağını belirten Değişim Koleji Voleybol Takımı Koç Öğretmeni İrem Kozak, “İlimizi en iyi şekilde bölge müsabakalarında temsil ederek 1. olduk. Şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonluğu kupasını Aydın’a kazandırmak. Zorlu ancak başarılı maçlar çıkardık. Öğrencilerimizin aynı başarıyı Türkiye şampiyonasında da göstereceğine inanıyorum” dedi.