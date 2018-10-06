Sümerbank'ın çınarlarından Başkan Alıcık'a teşekkür

Sümerbank Basma Fabrikasının yaşayan çınarları, Nazilli Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenen Gıdı Gıdı Treni'ne binerek tarihe yolculuk etti.

Nazilli Sümer Mahallesi'nde 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında bizzat açılan Sümerbank Basma Fabrikası'nın eski çalışanları, fabrikanın simgelerinden olan Gıdı Gıdı Treni'ne binerek tarihe yolculuk etti.

Yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunun yaşayan Sümerbank çalışanları, Gıdı Gıdı Treni'nin tekrar aktif hale gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Onlarca yıl, binlerce kişinin ekmek yediği ve Türk sanayisinin simgelerinden olan Sümerbank fabrikamızın atıl durumda kalan kısımları bizi üzdü. Ancak yıllar sonra arkadaşlarımızla yine bir arada olmaktan çok mutluyuz. Her sabah işe geldiğimiz Gıdı Gıdı Trenimiz, Belediye Başkanımız tarafından restore edilmiş. Yeniden onunla yolculuk yapmak bize çok farklı duygular yaşattı, anılarımız tekrar canlandı. Bizlere, bu duyguları yaşattığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gıdı Gıdı Treni ile nostalji yolculuğuna çıkan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise, “Türkiye'mizin simgelerinden, tarihimizin yaşayan yüzü, Gıdı Gıdı ile inanılmaz bir yolculuğa çıktık. Bu tür değerlere sahip çıkılması gerekiyor. Bu anlamda Nazilli Belediyesi payına düşeni yapmış. Sümerbank'ımızın bir an evvel değerlendirmeye alınması ve hak ettiği yere ulaştırılması gerekiyor. Devletimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.