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03 Ocak 2017 22:45

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

03 Ocak 2017 22:45

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçan şüpheli aracı kovalayan polis otosunun tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis şehit oldu.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Uğur Soğıtma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu Caddesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir araç kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracı takibe aldı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli araç Uğur Soğutma Kavşağı’nda kırmızı ışık ihlali yaparak Nazilli OSB istikametine kaçışını sürdürdü. Şüpheli aracı takip eden Polis Memuru Hasan Özdemir idaresindeki resmi polis otosu da, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Denizli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Haşim Karatay (46) idaresindeki 20 SP 946 yakıt tankeriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan polis otosu refüje çarparak durabildi.
Kazada polis aracı içerisindeki Başpolis Yener Arslan ile Polis Memuru Hasan Özdemir, kovalamaca sırasında bölgeye ulaşan diğer ekiplerdeki polisler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı polisler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Baştuğ ve Daşdemir daha sonra hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Şüpheli araç tekerleri patlatılarak durduruldu
İki mesai arkadaşlarının şehit olmasına rağmen kovalamacayı sürdüren polis ekipleri, şüpheli aracı Yeni Sanayi Mahallesi’nde tekerlerine ateş ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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