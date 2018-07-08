Sürücü bu araçtan sağ çıktı

Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza Aydın-İzmir bulvarı E-87 karayolu üzeri DSİ yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 AD 182 plakalı araç geçrdiği kaza sonucu taklalar attıktan sonra devrildi. Kazada hurdaya dönene araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Karayolunda trafik aracın çekilmesinin ardından normale döndü.