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11 Temmuz 2018 08:52

Tabakoğlu’nun "Söyleyemediklerim" adlı eseri okuyucuyla buluştu

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan yazar Ali Tabakoğlu, düzenlediği imza günüyle okuyucuyla buluşan “Söyleyemediklerim” adlı eserini anlattı.

Tabakoğlu’nun

11 Temmuz 2018 08:52


Didim’de çarşı esnaflarını ziyaret eden yazar Tabakoğlu, düzenlediği imza gününde insanların yaşadığı ortamlarda şartların gerektirdiği biçimde duygu ve düşüncelerini aktarabileceğini ifade etti. Tabakoğlu, yıllar öncesine ait duygu ve düşünceleri gerek hece ölçülerine uyarak şiir, gerekse felsefi düşünceler doğrultusun da düz yazı olarak kitaplaştırmaya çalıştığını ifade etti.



Ülke genelin de düzenlenen “Okuyucu- Yazar Buluşması” etkinliklerine de katıldığını, zaman zaman gittiği il ve ilçelerde imza günü düzenleyerek eserlerini anlatmaya çalıştığını belirten Tabakoğlu, son yazdığı "Söyleyemediklerim" adlı eserini okuyucularıyla buluşturmaya çalıştığını söyledi.



Çıkardığı kitap satışlarında elde edile gelirle okuma azmi olup maddi sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım için kullanıldığını ifade eden Tabakoğlu, okuma alışkanlıkların kazanılması için gençlerin kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini, hangi yazarın kitabı okunacaksa okunsun topluma okuma alışkanlığı kazandırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.




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