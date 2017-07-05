Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 14:15

TAEK, Kisir’de radyasyon ölçümü yapacak

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ekipleri, kansere bağlı ölüm tartışmalarının yaşandığı Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kisir (Köyü) Mahallesine radyasyon ölçüm cihazı taktı.

TAEK, Kisir’de radyasyon ölçümü yapacak

05 Temmuz 2017 14:15


Kisir Beşparmak (Latmos) Dağlarının eteklerinde merkez köylerden biri. Adı son yıllarda ‘Kanser Köy’ olarak çıkan Söke’ye bağlı Kisir Mahallesi’nde TAEK’in zaman zaman yaptığı ölçümleri devam ediyor. TAEK ekibi Söke’ye 15 Km mesafede bulunan Kisir Mahallesi’nde kurduğu yeni cihaz ile radyasyon ölçümlerine yeniden başlıyor.


Radyasyon erken uyarı sisteminin kurulduğunu belirten Kisir Muhtarı Baki Suna; kurulan sistemin Aydın ilinde Aydın merkez, Kuşadası ve Kisir’de olduğunu söyledi. Cihazın yaptığı ölçümleri günlük olarak TAEK’e aktaracağını belirten Muhtar Baki Suna; “Bu cihaz tarafından sağlanan verilerle içimiz rahat olacak. Köyümüzün adı ‘Kanserli Köy’e çıkmıştı. Radyasyon ölçümleri ile Kisir sürekli bir kontrol altında olmuş olacak. Kisir’in adının aklanmasını istiyoruz. Cihazın takılması ve TAEK tarafından takip altında tutulacak olması devletimizin konuya ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor. Duyarlılık göstererek gerekli girişimlerde bulunan Kaymakamlığımız, Söke Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!