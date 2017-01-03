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03 Ocak 2017 21:56

Takip Yapan Ekip Otosu Kaza Yaptı İki Polis Şehit Odu

Takip Yapan Ekip Otosu Kaza Yaptı İki Polis Şehit Odu

03 Ocak 2017 21:56

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde dur ihtarına uymayan bir aracı takip eden ekip otosu kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki polis şehit oldu. Aydın’da bir programda olan İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine gitti.
Olay saat 21:20 sıralarında Nazilli şehir merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ‘Dur’ ihtarına uymayan bir aracı takip alan ekip otosu şüpheli aracı yakalamak için peşine düştü. Şüpheli aracın peşine olan ekip otosu henüz bilinmeyen bir nedenle Ordu caddesi Kavşağı’nda kaza yapan ekip otosunda bulunan Hasan Özdemir ve Yener Aslan adlı iki polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ olay yerine geldi.



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