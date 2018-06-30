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30 Haziran 2018 17:53

Tales Matematik Müzesi Etiyopya’ya müze kuruyor

Tales Matematik Müzesi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Etiyopya’ya matematik müzesi kuruyor.

Tales Matematik Müzesi Etiyopya’ya müze kuruyor

30 Haziran 2018 17:53


Daha önce bu kapsamda Türkiye’de sığınmacı kamplarını gezen, sonrasında Bosna-Hersek ve Macaristan’a giden müze, şimdi de Etiyopya’da sergilenecek. Tüm Afrika üniversitelerinden akademisyen ve öğrencilerin katılacağı Mekelle Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı 9th All Africa University Games 2018 (9. Afrika Üniversite Oyunları) etkinliğinde yer alacak istasyonlar, sonrasında Etiyopya’da kurulacak bilim merkezinde kalıcı olarak sergilenmeye devam edecek.


Bu istasyonlarla öğrencilerin yanı sıra yetişkinlere de hitap eden Tales Matematik Müzesi istasyonları matematikteki soyut kavramları somutlaştırarak daha anlaşılabilir kılmayı hedefliyor.


Tales Matematik Müzesi Proje Mimarı Metin Akyol, Türkiye’den sonra yurt dışında da talep üzerine "Matematik Müzesi"nin ziyarete açılacak olmasının Türkiye adına memnuniyet verici olduğunu belirterek “Aydın’da tamamen milli kaynaklarımızla oluşturduğumuz bu mobil matematik müzesi artık yurt dışında da öğrencilere hizmet vermeye başlıyor” diyerek başta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere tüm destek verenlere teşekkür etti.




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