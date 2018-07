Tales Matematik Müzesi Macaristan’a Müze Kuruyor

Uluslararası eğitim alanında yoğun ilgi gören Tales Matematik Müzesi Macaristan’da gördüğü yoğun ilginin ardından Başkent Budapeşte’de Matematik Müzesi kurma kararı aldı. Macaristan’daki müzenin 2 ay içerisinde kuruluşunun tamamlanıp açılacağı belirtildi.

Mayıs ayında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Macaristan’da ziyarete açılan Tales Matematik Müzesi Gezici Matematik Tırı büyük ilgi görmüştü. Macaristan’da birçok okulu ziyaret eden ve binlerce öğrenci ve eğitimcinin ziyaret ettiği tırdaki gezici müzenin yerleşik halinin Başkant Budapeşte’ye kurulması kararlaştırıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Tales Matematik Müzesinin Gezici Matematik Tırı Türkiye’deki turlarının ardından uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Etiyopya’da kurulan matematik müzesinin ardından şimdi de gezici matematik tırının ziyarete açıldığı Macaristan’a kalıcı matematik müzesi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

İki ay içerisinde kurulması hedeflenen müze, Yunus Emre Enstitüsü temsilciliğinde Budapeşte için bir cazibe merkezi haline gelecek. Bilindiği gibi Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında ülkemizi, kültürünü ve dilini tanıtma faaliyetleri içinde olan bir kamu kurumu olup dünya çapında 56 kültür merkezine sahip.

Tales Matematik Müzesinin proje mimarı Metin Akyol ise ¨Müzemiz gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanıyor, önümüzdeki dönemde de dünyanın birçok ülkesinde olmayı hedefliyoruz.¨ dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan ‘Yunus Emre Enstitüsü dünyanın her köşesinde sürdüre geldiği kültür odaklı kamu diplomasisi çalışmalarında Türkiye’yi, Türk kültürünü ve dilini her yönüyle tanıtmaktadır. Bir süredir Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yürütmekte olduğumuz Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi -TABİP kapsamında ülkemizin ulaşmış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişlik düzeyini de yurt dışında tanıtma gayreti içine girdik. Türkiye’yi alanında dünyada sayılı birkaç ülke arasına sokan bu başarılı Matematik Müzesi uygulamasını da çeşitli vesilelerle yurt dışında tanıtmak istedik ve projenin çıktıları her açıdan bizleri çok mutlu etti. Hem Türkiye’nin bilme, teknolojiye, ilmi eğitime vermiş olduğu önemin başarılı bir örneğini sergilemiş olduk hem de projenin ulaştığı on binlerce kişiyle ülkemiz arasında farklı bir gönül bağı oluştuğuna şahitlik ettik. Şimdilik Filistin, Cezayir, Etiyopya, Bosna Hersek ve Macaristan’la gerçekleştirilen sergiler, çalıştaylar, tecrübe paylaşımları ve ayrıca bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizdeki sığınmacı kamplarında müzenin binlerce misafirimize ulaştırılması gibi başlıklar içeren bu çok kapsamlı Matematik Müzesi projesinin diğer ülke ve coğrafyalara da erişme potansiyelinin yüksek olduğunu görmek çok ümit verici. Müzenin, enstitümüz öncülüğünde Etiyopya ve Macaristan’da yerelden gelen yoğun talepler neticesinde kalıcı hale gelmesi ise hepimizi çok mutlu etti” dedi.

Müze kapsamında yer alan VR uygulamasının ilgi gören başka bir nokta olduğu bu eğlenceli teknolojik donanımla birçok gencin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm bakanlığınca hazırlanan özel Türkiye tanıtım filmleri ile Türkiye’yi keşfettiği de belirtildi.