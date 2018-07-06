Tales Matematik Müzesi ve Bilgi Koleji’yle bilgi toplumuna

30 Temmuz-9 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide, dev akıl oyunları, matematik müzesi, optik illüzyon ve okul öncesi çocuklara yönelik Tales Kids sergileri yer alacak.

Bursa’da geçtiğimiz şubat ayında geometri müzesi açılmış ve müzeyi binlerce öğrenci ziyaret etmişti. Tales Matematik Müzesi kurucusu Metin Akyol tarafından tasarlanan sergide üçgende açı-kenar bağıntılarından alan hesaplamalarına, Pisagor teoreminden trigonometriye ve topolojik şekillerden uzay-zaman bükülmesine kadar çok çeşitli materyaller sergileniyor. Her yaştan ziyaretçiye uygun bu interaktif sergide, ziyaretçilerin sergi materyallerine dokunarak, inceleyerek geometrik olguları derinlemesine kavraması hedefleniyor.

Proje mimarı Metin Akyol ise, "Dünyada örneği olmayan bu sergide, öğrenciler kağıt kaleme ihtiyaç duymadan tüm temel geometrik kavram ve formülleri uygulamalı olarak öğrenebiliyor. Hedefimiz yeni dünyaya, yani bilgi toplumuna uyum sağlayan nesiller yetişmesine katkıda bulunmak" dedi.

Korupark’da açılacak bu karma sergide ise ziyaretçiler hem soyut matematik kavramlarını somutlaştıracak, hem de akıl oyunları ve illüzyon sergileriyle keyifli vakit geçirecek. Okul öncesi çocuklar ise eğlenceli Tales Kids sergisiyle matematiğe ilk adımı atacak. Dünyada büyük hızla yayılan ve otoritelerce kabul edilen yeni nesil eğitim sistemlerine uygun olarak tasarlanan bu matematik ve bilim materyalleri her yaştan öğrencinin ve yetişkinin matematiğe olan ilgisini artırmayı hedefliyor.