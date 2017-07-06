Tanker kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Diğrek’in 10 yıl önce tren kazasında abisini kaybettiği öğrenildi.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde önceki gün LPG tankeri ve tırın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken yaralanan 13 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren tanker şoförü 28 yaşındaki Melih Diğrek’in cenazesi için Aydın’ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesinde dün öğle namazına müteakip tören düzenlendi.

Oğlunun kaybetmenin acısına dayanamayan ve yaşadığı rahatsızlık sonucu hastanede tedavi altına alınan anne Nurten Diğrek, cenaze törenine katılamazken baba Muttalip Diğrek ise oğlunun tabuta başında taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Diğrek’in naaşı, İncirliova İlçe Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Bekar olan Diğrek’in 10 yıl önce abisi Mehmet Diğrek’i tren kazasında kaybettiği kaydedildi. Abisi ile aynı kaderi paylaşan Diğrek’in 2 yıldır tanker şoförü olarak çalıştığı belirtildi.