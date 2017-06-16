Tankerden sızan yakıt yolu kapladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı numara 13 adresinde bulunan Cabazoğlu Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 7 katlı apartmanın 2. katında bulunan dairenin balonunda bulunan ve ısınma amaçlı kullanılan yakıt tankeri henüz belirlenemeyen bir nedenle delindi. Tankerden sızan kilolarca mazot dairenin balkonundan taşarak alt kattaki daire ve zemindeki iş yerini geçtikten sonra yola kadar yayıldı.

Kaldırımın ve yolun bir bölümünün mazotla kaplandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak mazotun yayıldığı anda güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kat balkonuna ulaşan ekipleri, tankere müdahale ederek sızıntıyı giderdi. Kaldırıma dökülen mazot ise temizlik görevlileri tarafından temizlendi.