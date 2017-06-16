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16 Haziran 2017 17:56

Tankerden sızan yakıt yolu kapladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, apartmanda ısınma amaçlı kullanılan yakıt tankerinden sızan yakıt kaldırım ile yolun bir bölümünü kapladı.

Tankerden sızan yakıt yolu kapladı

16 Haziran 2017 17:56


Olay, saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı numara 13 adresinde bulunan Cabazoğlu Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 7 katlı apartmanın 2. katında bulunan dairenin balonunda bulunan ve ısınma amaçlı kullanılan yakıt tankeri henüz belirlenemeyen bir nedenle delindi. Tankerden sızan kilolarca mazot dairenin balkonundan taşarak alt kattaki daire ve zemindeki iş yerini geçtikten sonra yola kadar yayıldı.


Kaldırımın ve yolun bir bölümünün mazotla kaplandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak mazotun yayıldığı anda güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kat balkonuna ulaşan ekipleri, tankere müdahale ederek sızıntıyı giderdi. Kaldırıma dökülen mazot ise temizlik görevlileri tarafından temizlendi.




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