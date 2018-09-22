Tanzanya Büyükelçisi Prof. Dr. Kiondu, ADÜ'yü ziyaret etti

Dr. Elizabeth Kiongo Kiondu, beraberindeki heyetle birlikte ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Prof. Dr. Elizabeth Kiongo Kiondu ve Ekonomi Kulübü Ege Bölge Başkanı Cengiz Ertaş'ın katıldığı ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak'ın yanı sıra ilgili personel yer aldı.

Uluslararası öğrenciler, Tanzanya Cumhuriyeti'ne yapılabilecek yatırımlar ve eğitim alanında yapılabilecek ikili işbirlikleri konusunda Rektör Bircan ile görüşen Büyükelçi Prof. Dr. Elizabeth Kiongo Kiondu, Türkiye'den sağlık alanında da yararlanabileceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, Tanzanya Cumhuriyetinden gelecek öğrencilere kapılarının açık olduğunu belirterek, Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 240 Tanzanyalı öğrencinin bulunduğunu ve bu sayının daha da artmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Tanzanya Cumhuriyeti'nden gelen ADÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi Sylvester Erick Kıjıco'nun da katıldığı ziyarette keyifli anlar yaşandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Dr. Elizabeth Kiongo Kiondu'ya ADÜ'ye özgü hediyeler takdim etti. Program, Vali Yardımcısı Mustafa Arat'ın da katılımıyla yenen öğle yemeği ile son buldu.