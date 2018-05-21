Tapu çalışanlarından Ata’ya saygı molası

kuruluş yıldönümü nedeniyle, Nazilli Tapu Müdürlüğü çalışanları İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Yoğun mesaileri arasında 15 dakikalığına mola veren tüm çalışanlar, çelenk sunma töreninin hemen ardından mesailerine geri döndü.

Nazilli Tapu Müdürü Sezgi Çelik ve beraberindeki çalışanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 171. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenledikleri çelenk sunma programının ardından kutlama mesajından bulundu. Sezgi Çelik, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kökleri çok daha derinlerde olan Tapu ve Kadastro ailesi olarak Teşkilatımızın, her yıl 21 Mayıs gününü kuruluş yıldönümü olarak kutlamaktayız ve bugün de 171. yılını kutlamaktan mutluluk duymaktayız. Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 Tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuştur. Daha sonra Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı, 1924 yılında kurulmuş ve 1925 yılında da Kadastro Birimi ilave edilmek suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısına kavuşturulmuştur. Misyonumuz taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmaktır. Vizyonumuz ise, Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmaktır.

Teşkilatımız, inovasyon çalışmalarıyla, çağın yenilik ve gerekliliklerine uygun vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelere imza atmıştır. Özellikle teknoloji anlamında yenilikler getirmiş ve halen bu yenilikleri vatandaşların daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli işlem yapabilmeleri için geliştirmeye devam etmektedir. Son yıllarda yapılan gelişmelerden kısaca bahsedecek olursak; Ülkemizin Kadastrosu bitirilmiş, tapu sicilleri oluşturulmuş ve daha sağlam temellere oturtulmuştur. Geleneksel Kadastro (iki boyutlu) anlayışından çıkılarak üç boyutlu şehir modelleri ve Kadastro Projesi çalışmaları sonucunda iki boyutlu altlıkların üç boyutlu akıllı verilere dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulması çalışması başlatılmıştır” dedi.

“Web-Tapu sistemi getirilen yeniliklerle daha etkin”

Web-Tapu sistemi ile ilgili getirilen yeniliklerin etkin şekilde devreye sokularak sokulduğunu da ifade eden Çelik, “Bu yenilikler kapsamında E-devlet üzerinden, taşınmaz maliki; kendi taşınmazının bilgilerini görebilmekte, kendi taşınmazına ait bilgileri başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilmekte, Tapu Müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilmekte, Tapu Müdürlüğüne Bizzat gitmeden (Örneğin vekaletname vermiş olsa da ) taşınmazları üzerinde işlem yapılmaması yönünde beyan tesis edebilmekte veya tesis ettiği beyanı kaldırabilmektedir. Mimari projelerin elektronik ortamda ilgili kurumca gönderilmesine başlanmış, hem Tapu Müdürlüğü arşivini rahatlatmak, hem de işlemin sıhhati ve seri bir şekilde olması bakımından kolaylık sağlamaktadır” dedi.

“e-ipotek”

Çelik, e-ipotek le ilgili olarak şunları söyledi: “Kurumumuzun başlattığı bir diğer değişim ise e-ipotektir. E-ipotek kişinin kredi kullanacağı banka tarafından işlemlerin hazırlanıp belgelerinin sistem üzerinden Tapu Müdürlüğüne gönderildiği ve başvuru sahibinin sadece imza için gelip beklemeden ipotek işlemlerinin tamamlandığı bir sistemdir. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatları olarak kamu hizmetini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde bulunmakla beraber 2017 yılsonu itibarı ile 11 milyar 646 milyon 897 bin 496 lira Hazineye de katkı sağlamıştır. Nazilli Tapu Müdürlüğünün bu katkıdaki payı, 18036 adet işlem ile 17 milyon 297 bin liradır. Nazilli Tapu Müdürlüğünde yoğun bir arşiv çalışmasına başlanmıştır. Arşivde bulunan tüm belgeler elden geçirilerek tasniflenmesi ve sisteme taranarak kaydedilmesi işlemi başlatılmıştır. Tek amacımız vatandaşlarımızın müdürlüğümüze gönül rahatlığıyla gelmesi, orada bulunmaktan mutlu olması, güler yüzle hizmet alması ve memnun ayrılmasıdır. Kurumumuz yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, hizmet süreçlerini gözden geçirmekte, hizmet kalitesi ölçülmekte ve geliştirilmekte, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmakta; hizmetlerin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlayacak çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmakta ve yapmaya devam etmektedir. Bu vesile ile fedakârca çalışan kurum personeline saygı ve sevgilerimi sunarım” (AS-MB-Y)