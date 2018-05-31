Tarihçi Şimşirgil, Aydın’da okurlarıyla buluştu

Dr. Ahmet Şimşirgil Aydın’da düzenlenen Kitap Fuarına katılarak okuyucuları ile buluştu.

Aydın’da ilk defa düzenlenen Kitap Fuarının 6’ıncı gününde kitapseverlerin konuğu Tarihçi Yazar Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, ‘Dahi Sultan 2.Abdülhamit Han” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Aydın Kitap Fuar Alanı Söyleşi Salonu’nda okuyucuları ile buluşan Şimşirgil, Türk tarihinin ve edebiyatının gençlere en iyi şekilde öğretilmesi gerektiğini ifade ederek, “Fatih Sultan Mehmed 12 yaşında tahta çıkarılarak omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklendi. Günümüze gelirsek 12-13 yaşındaki çocuklarımıza böyle bir sorumluluğu veremiyoruz. Tarih dersi sadece 10’uncu sınıfta kaldı. Burada hangi tarihi öğreteceksin. Çocuklarımıza daha önceden tarih şuurunu verebilmeliyiz.

Şimşirgil’den Diriliş Ertuğrul dizisine eleştiri

Günümüzde yeni yapılan dizileri de eleştiren Şimşirgil, “Dizilerde tarihimizi bozuyor. Tarih dizilerinde yalan olmasın, doğru olsun” diye konuştu. TRT 1 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisini de eleştiren Şimşirgil senaryonun daha iyi olmasını, dizinin tarihe uygun olarak aktarılması gerektiğini ifade etti.

Modern hizmetlerin temelini Abdülhamit Han attı

Osmanlı’nın yıkılma sebebinin darbeler olduğunu söyleyen Şimşirgil, “Abdülaziz Han darbe ile tahttan indirildiğinde Osmanlı 11 milyon metrekare yüzölçümüne sahipti. Darbeden sonra Osmanlı 4 milyon metrekare toprak kaybetti. Milletin seçtiğinden korkmayınız, darbe ile getirilenden korkunuz. Almanya’dan, Amerika’dan medet umanlara dikkat etmeliyiz. Abdülhamit Han tahta geçtiğinde Osmanlı ekonomik olarak batmıştı. Abdülhamit Han’ın karşı çıkmasına rağmen meclis kararı ile 93 harbine girildi. Bu savaştan sonra Rusya’ya yüklü bir tazminat ödendi. Buna rağmen Abdülhamit Han tahttan indiğinde Osmanlı’nın hemen hemen çok önemli bir borcu kalmamıştı. Abdülhamit Han döneminde çok önemli yatırımlar yapıldı. Bugün modern anlamda yapılan hizmetlerin temelini Abdülhamit Han atmıştır” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil kitap standında okuyucuları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.