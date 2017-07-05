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05 Temmuz 2017 14:39

Tarihi Kentler Birliği toplantısında Kervansaray sunumu yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Tarihi Kentler Birliği Üye Belediyelerinin Arkeolojik Mirası Bağlamında, Endüstri Mirası ve Kent Müzelerine Yaklaşımı” başlığıyla düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı’na katıldı.

Tarihi Kentler Birliği toplantısında Kervansaray sunumu yapıldı

05 Temmuz 2017 14:39


Tarihi Kentler Birliği tarafından üyelerini, kentleriyle ilgili üstlendikleri sorumluluklar ve gerçekleştirdikleri uygulamalar konusunda donanımlı kılmak ve belediye yöneticileri ile korumacılık alanında çalışan teknik kadrolara eğitim vermek amacıyla düzenlenen Bölge Toplantısı, Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Eskişehir’de yapıldı. “Tarihi Kentler Birliği Üye Belediyelerinin Arkeolojik Mirası Bağlamında, Endüstri Mirası ve Kent Müzelerine Yaklaşımı” başlığı altında düzenlenen 2017 yılının üçüncü bölge toplantısına Kuşadası Belediyesi Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav ve Ayşe Şerifoğlu ile birlikte katıldı.


Kent müzeleri ile ilgili olarak sunumların yapıldığı ve farklı belediyelerden örneklerin ele alındığı toplantı çerçevesinde Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığında Danışma Kurulu Üyeleri ile Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Danışmanı Ahmet Erdönmez’in katılımıyla Kuşadası Belediyesinin işletmesini aldığı Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray’ı ile ilgili bir toplantı ve sunum yapıldı. Toplantıda müzecilik faaliyetleri ve tarihi mekanların işlevlendirilmesi ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.


Başkan Kayalı, Belediyeden ilgili birimlerin ve Kuşadası’ndaki Kervansaray Platformu’nu oluşturan STK’lar ile 20’nin üzerinde müzenin bulunduğu Bursa’ya bir teknik inceleme gezisi yapılacağını ve Kuşadası’nda bulunan tescilli kültür varlıklarının işlevlendirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.




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