Tarihi Kentler Birliği’nden KUAKMER’e ödül

Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda “Yaşam Kültürü Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği tarafından, Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışmasına, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda; Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi.

Belediyeler ödüllerini TKB Kastamonu Buluşması kapsamında düzenlenen ödül töreniyle aldı. Yarışmada Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğinde 2015 yılında açılan KUAKMER Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, KEGEV Onursal Başkanı Hüseyin Arabul ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer katıldı. Ödülü Şerifoğlu, TKB Eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın elinden aldı.

Yarışmada her müze kendi koşulları içinde değerlendirilerek, içinde bulunduğu mekânın kalitesi, müze arşivinin oluşturulma şekli ile koleksiyonunun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekânı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki ile süreç yönetimi dikkate alındı.

Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde 12, Arşiv ve Koleksiyon Müzeleri kategorisinde 6, Kent Müzeleri kategorisinde 7, Milli Mücadele Müzeleri kategorisinde 4, Arkeopark kategorisinde 1, Sanayi Müzeleri kategorisinde 1 müze ödüle değer bulunurken 7 müze de Teşekkür Belgesi almaya hak kazandı.

-“KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ”

Müze Özendirme Yarışması’nda KUAKMER’e verilen ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Tarihi Kentler Birliği tarafından bir kez daha ödüle layık görülmenin Kuşadası adına çok sevindirici olduğunu belirtti. KUAKMER’in de bulunduğu Yıldırım ve Aslanlar Caddesi’nin Kuşadası’nın tarihi evlerini barındıran çok önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Kayalı “Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerimizi korumaya kararlıyız. Bu amaçla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında iki tarihi Kuşadası evinin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Çalıkuşu Evi’ni Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, işletmesini alarak ilçemize kazandırdığımız Kervansaray’ı Kent Müzesi, Tarihi Kalekapısı’nın üstünü ise Mikro Minyatür Müzesi olarak düzenlemek amacıyla başlattığımız çalışmalar devam ediyor. KEGEV ile işbirliği içerisinde yaşama geçirdiğimiz KUAKMER’in Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmesi de motivasyonumuzu arttırdı ” dedi.