Tarihi Kentler Birliği'nden Kuşadası Belediyesi'ne uygulama ödülü

Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar” ve “Sevil-Yaşar Altaş Evi Restorasyonu” projeleri ile “Uygulama Ödülü”ne layık görüldü.

460 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Tarihi ve kültürel değerleri korumaya yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, TKB tarafından son 4 yılda 4'üncü kez ödüle layık görüldü. 62 belediyenin 123 proje ile başvuru yaptığı yarışmaya “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar” ve “Sevil Altaş Evi Restorasyonu” projeleri ile başvuru yapan Kuşadası Belediyesi, Uygulama Ödülü almaya hak kazandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel değerlerin turizme entegre edilmesi ve alternatif turizm değerlerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması hedefiyle yaşama geçirilen “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi” kapsamında restore edilen iki tarihi Kuşadası evi restore edilerek “Ege Mutfağı Evi” ve “Türk Kahvesi Evi” adıyla hizmete açıldı. Sevil Yaşar Altaş Evi Restorasyon Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar ise tamamlandı. Binanın Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi adıyla kısa süre içerisinde açılması hedefleniyor.

Yarışmanın duyuru metninde, Kuşadası Belediyesi'ne özellikle kültür rotası projesi çerçevesinde kurguladığı program ve aynı kapsamda gerçekleştirdiği tek yapı restorasyonları nedeniyle Uygulama Ödülü verildiği ifade edildi. Uygulanan projelerde kent merkezinden doğal koruma alanlarına farklı ölçekler arası bağların kurulduğu ve zengin bir içeriğe sahip koruma programının pratiğe dönüştürüldüğü belirtildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından, bu yıl 17'ncisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni 15 Kasım 2018 Perşembe günü Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda gerçekleştirilecek.