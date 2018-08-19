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19 Ağustos 2018 14:56

Tarihi Kervansaray’da geleneksel el sanatları etkinliği başladı

Kuşadası Belediyesi ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği” başladı.

Tarihi Kervansaray’da geleneksel el sanatları etkinliği başladı

19 Ağustos 2018 14:56

Tarihi Kervansaray’da düzenlenen etkinlikte kurulan çini, tezhib, ebru, minyatür, seramik, cam boncuk, tekstil baskı, kat’ı, keçe, kırkyama, kaligrafi, halı-kilim, takı tasarım ve ahşap boyama stantları Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü.


“Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği” stantlarını dolaşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Türk ve Anadolu Kültürü’nün yaşamasına katkı sağlayan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na ve Başkan Vekili Fatma Yücel Ayık’a teşekkür ederek, etkinliğe katılan sanatçıları tebrik etti. Kuşadası Belediyesi olarak kültür ve sanata destek vermekten vazgeçmeyeceklerini belirten Şerifoğlu, Türk sanatının içinde büyük kültürel öğeler barındırdığını ifade etti.


“Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği” kapsamında kurulan stantlarda canlı performans sergileyecek olan sanatçılar çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirecek. 31 Ağustos tarihine kadar sürecek olan Geleneksel Türk Sanatları Etkinliği her gün 13.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.




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