Tarihi Kervansaray’da Şaman sergisi

Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla açılan sergide başta Orta Asya olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde görülen Şaman ritüellerine ve gündelik yaşamlarına dair nesneler yer alıyor.

Orta Asya Türkleri’nden Kuzey Amerika Yerlileri’ne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde var olmuş Şamanizm uygulamaları ve ritüelleri esnasında kullanılan çeşitli materyallerin yer aldığı “Orta Asya’dan Dünyaya Şamanlar” adlı serginin açılışı yapıldı. Açılışa, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ünlü haber spikeri Gülgün Feyman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi, açılışa katılan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Sergilenen tüm materyallerin Yasemin Delibay tarafından el işçiliği ile üretildiği “Orta Asya’dan Dünyaya Şamanlar” sergisi bir ay süreyle Kervansaray’da görülebecek.