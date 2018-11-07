Tarım müdürlüğü personeline arıcılık eğitimi verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde arıcılık işlerinde görev yapan personele uygulamalı arıcılık eğitimi verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçe müdürlüklerinde arıcılara yönelik verilen hizmetin mevzuata uygun olarak ve aksamadan yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, eğitmenler tarafından pratik arıcılık eğitimi gerçekleştirildi.

İl Müdürü Ahmet Ökdem, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu ve bu eğitimlerle ilçe personellerinin arıcılığa katkısını daha etkin hale getirmeyi ve Aydın arıcılığının Türkiye arıcılığı içindeki sıralamasını daha yukarıya taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Eğitmenler tarafından personele arı hastalıkları, numune alma, arı kolonisi, koloni bakımı ve benzeri konularda kovanlar üzerinde uygulamalı eğitim verildi.

Eğitime katılan personele il müdürlüğü tarafından birer adet arıcı maskesi ve arıcı eldiveni verildi.