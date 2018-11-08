Tarımda riski en iyi anlatan fotoğraflar yarışacak

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen “Tarım ve Risk” konulu fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Türkiye'de tarım ve riski buluşturan ilk ve tek Fotoğraf Yarışması, bu yıl 4. kez düzenlenerek geleneksel bir hale geldi. Fotoğraf Yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemi vurgulanıyor, bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret edilerek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

TARSİM'in aynı zamanda fotoğraf sanatına da verdiği değerin bir göstergesi olan Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olacak. Başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceği yarışmaya en fazla 4 eser ile katılım sağlanabilecek.