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03 Eylül 2018 08:54

Tariş İncir Birliği Başkanı Bircan’dan ‘Aflatoksin’ uyarısı

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, hava şartlarından dolayı zor günler yaşayan incir üreticisinin kaliteli incirleri daha iyi koruyabilmesi için bozuk incirlerin yığına gelemden seçilmesini tavsiye etti.

Tariş İncir Birliği Başkanı Bircan’dan ‘Aflatoksin’ uyarısı

03 Eylül 2018 08:54

Dünyanın en fazla ve en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın ve çevresinde bu yıl mevsimsel sıkıntıların rekolte ve kaliteyi etkilediğini kaydeden Başkan Mustafa Bircan, “Aflotiksin de bulaşıcıdır. Bu nedenle hurda ve akmış incirleri yığına gelemden sergide ayırın” dedi.


İncir üretimi bakımından son yılların en hassas ve zor yılının yaşandığını belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, üreticinin açıklanan taban fiyatlarından menün olduğunu ancak üretimde ekşi ve hurda incirin fazla olduğunu söyledi. Tariş olarak rutin aralıklarla gerek bizzat çiftçinin ayağına giderek gerekse basın yayın ve internet aracılığı ile üreticileri bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, “Bu yıl hava şartlarından dolayı kalite bozuldu. Ekşime ve hurda incir çok. Bu nedenle seçim düzgün yapılmalı. Kurutmanın kerevette yapılmasının faydalarını artık tüm üreticilerimiz biliyor. Üreticilerimize ilk seçimi sergide yapmalarını tavsiye ettik. Çünkü aflatoksin bulaşıcıdır ve hemen diğer sağlam incirlere bulaşır. Bu nedenle bu yıl incirleri seçmekte de acele edin” dedi.




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