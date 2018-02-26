TARİŞ İncir Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan ve beraberindeki Germencik İncir Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ersin Gacar’ı, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Adnan Bosnalı, Ahmet Şenel ve Mehmet Ali Avcu ile Genel Sekreter Neslihan Koç karşıladı.

Yapılan görüşmede, Aydın ili ürünlerine ilişkin değerlendirmeler ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.