TARİŞ olarak gerek fiyat gerekse pazar konusunda ciddi bir ivme yakaladıklarını belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “TARİŞ üretici için bir sigorta niteliğindedir. Fiyatlarda geçen yıla oranla ciddi artış yaptık. Peşin fiyata alım yapıyoruz. Özellikle dış Pazar kaybı yaşanmaması için üreticilerimizin ürün teslimlerini arttırmalarını bekliyoruz. Tüccarın eline mahkum olmamak için herkesi birliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

Dünyadaki incir üretiminin merkezinin Aydın olduğunu ve dünya lideri olduğumuz incir meyvesinin ve üreticinin daha güzel geleceği için başlattıkları projeler kapsamında iç ve dış pazarda ciddi ivme kazandıklarını kaydeden TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, köy ziyaretleri yaparak ortaklardan destek istedi.

“Ürün tesliminde paraları ödüyoruz”

Birlik olarak, aldıkları ürünün bedelini peşin ödediklerini ve bu yıl geçen yıla oranla incirde ciddi fiyat artışı gerçekleştirdiklerini kaydeden TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Germencik ilçesine bağlı Bozköy. Çamköy ve Habibler ile Dampınar Mahallelerinde TARİŞ ortakları ile bir araya geldi. Kooperatife İncir tesliminin az olduğunu hem iç piyasa bayilerimize hem de dış ülke pazarında bu şartlarda talepleri karşılayamayacaklarını ifade eden Başkan Bircan, “Peşin para ve belirlediğimniz yüksek fiyata rağmen maalesef beklediğimiz ürün teslimi henüz gerçekleşmiyor. Üreticinin geleceği ve tüccarın eline mahkum olmamak için birlik çatısı altında toplanmamız lazım. Sezon öncesi çok iyi çalışmalar yaptık. Bağlantılarımız ve pazarlarımız hazır. Ancak Ortaklarımızdan az incir gelmesi durumunda alımları durdurabiliriz. Bu durum da bugün olmazsa yarın piyasanın daralmasına ve üreticinin tüccara mahkum olmasına neden olur. Ortaklarımızdan talebimiz birliğe ürünlerini bir an önce birliğe teslim etmeleridir” dedi.

Köklü bir kurum olan TARİŞ’in üretici için aynı zamanda bir denge unsuru olduğunu kaydeden Birlik Başkanı Mustafa Bircan, birliğin sahip çıkılmasını isteyerek tüm ortakların ürün teslim etmesini istedi.