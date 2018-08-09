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09 Ağustos 2018 08:58

TARİŞ incir fiyatlarını açıkladı

Yağışlar nedeniyle zor günler geçiren incir üreticisinin merakla beklediği fiyatlar açıklandı.

TARİŞ incir fiyatlarını açıkladı

09 Ağustos 2018 08:58

Tariş İncir Birliği ilk 10 gün geçerli incir fiyatını açıkladı. İlk etapta 17 Ağustos’a kadar geçerli olan kuru incirin fiyatı adet ve rüfuz durumuna göre kilogramda 17,5 TL’ye kadar alınacak.


Tariş İncirli Birliği’nde yapılan toplantı sonrası Birlik Başkanı Mustafa Bircan 2018 dönemi için ilk fiyatları açıkladı. Yağışlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan ve kalite kaybı yaşayan incir üreticisinin tek umudu fiyatlar ve mevsimin incir hasadına ve kurutmaya uygun geçmesi.


Tariş İncir Birliği yönetimi olarak 17 Ağustos’a kadar teslim edilecek ürünlere ilişkin fiyatların belirlendiğini kaydeden İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, 0-100 rüfuz incirin kilogram fiyatlarının A1 (36-40) 17.5 TL, A2 (41-45) 17 TL, A3 (46-50) 16.5 TL, A4 (51-55) 16 TL, A5 (56-60) 14.5 TL, A6 (61-65) 13.5 TL, A7 (66-70) 10.5 TL, A8 (71-80) 9.5 TL, A9 (81-90) 8.5 TL, A10 (91-100) 6.5 TL ve A11 (101-130) 5 TL olarak belirlendiğini kaydetti.


Başkan Bircan bu oldukça fazla olan çatlak kuru incirin kilogram fiyatının 8 TL, C serisi balıklara kuru incirin ise 4,5 TL, hurda endüstriyel kuru incirin ise 0,75 kuruş olduğunu belirtti.




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