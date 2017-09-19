Tarladan dönen kamyonet uçurma yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultanhisar’a bağlı Uzunlar Mahallesi Aligediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gün boyu çalışarak topladıkları incirleri 09 RK 084 plakalı kamyonete yükleyen Mustafa D. (28), diğer arazisine gitmek üzere yola çıktı. Geri geriye manevra yapıldığı sırada kontrolden çıkan kamyonet, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa D., eşi Hülya D. (25) ve araçta bulunan 1 yaşındaki kızları Nurşen D. ağır yaralandı.

Çevredeki tarlalarda çalışanların görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucu düştükleri uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.