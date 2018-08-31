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31 Ağustos 2018 12:43

Tarlaya çalışmaya giden genç silahla vurularak öldürüldü

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde, sabah çalışmak için tarlaya giden İbrahim Kuru, ağabeyi tarafından ölü olarak bulundu.

Tarlaya çalışmaya giden genç silahla vurularak öldürüldü

31 Ağustos 2018 12:43

Kuru’nun tabancayla vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Nazilli’ye bağlı Arslanlı Mahallesinde yaşayan İbrahim Kuru (24), sabah saatlerinde çalışmak için Mergen Çayı mevkiindeki tarlasına gitti. Kuru’dan uzun süredir haber alınamayınca bahçeye giden ağabeyi, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı.


Kuru’nun tabancayla kafa ve sırt bölgesinde olmak üzere 3 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuru’nun cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, cinayeti işleyen kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.




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