Tarlaya çalışmaya giden genç silahla vurularak öldürüldü

Kuru’nun tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’ye bağlı Arslanlı Mahallesinde yaşayan İbrahim Kuru (24), sabah saatlerinde çalışmak için Mergen Çayı mevkiindeki tarlasına gitti. Kuru’dan uzun süredir haber alınamayınca bahçeye giden ağabeyi, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kuru’nun tabancayla kafa ve sırt bölgesinde olmak üzere 3 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuru’nun cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, cinayeti işleyen kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.