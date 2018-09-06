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06 Eylül 2018 09:19

TARSİM Mobil yayında

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla, mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde ulaşılmasını ve paydaşlarla iletişimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla TARSİM Mobil’i hayata geçirdi.

TARSİM Mobil yayında

06 Eylül 2018 09:19


TARSİM Mobil uygulaması; sade tasarımı, rahatlıkla kullanılabilen menüsü ve zengin içeriğiyle paydaşların, günlük iş süreçlerine dahil olmayı ve bilgiye anında ulaşmasını sağlayıp, hayatlarını kolaylaştırmayı hedefledi. Uygulama aracılığıyla, TARSİM ile ilgili en son ve sıcak gelişmelere, istatistiksel verilere ulaşılabilecek, soru ve talepler için Bilgi Formu kullanılabilecek ve poliçe sorgulama bölümünden detaylı bilgi edinilebilecek. Üreticiler, TARSİM Mobil üzerinden tüm tarım sigortası branşları için zahmetsizce ve hemen hasar ihbarında bulunabilecek.


TARSİM Mobil uygulaması, akıllı telefon ve tabletlere, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından, “TARSİM Mobil” başlığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.




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