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08 Temmuz 2017 08:47

TARSİM yükselişini sürdürüyor

Türkiye’de 10 yılı aşkın süredir üreticinin hizmetinde olan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

TARSİM yükselişini sürdürüyor

08 Temmuz 2017 08:47


Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi çerçevesinde, yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre prim üretiminde yüzde 19 oranında artış yaşandığı bildirildi. Poliçe adedinin 1.4 milyona, sigortalanan varlık bedelinin 22 milyar TL’ye, sigortalanan alanların 21 milyon dekara, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedinin ise yüzde 29 artış ile 1.2 milyona ulaştığı belirtildi. 2017 yılında buğday ürünü için uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nın ülke genelinde, üreticiler tarafından ilgiyle karşılandığı aktarılırken, bu branşta 70 bin adede yakın poliçe üretildiğinin altı çizildi.


Bu yıl alınan 225 bin adedin üzerindeki hasar ihbarını takiben, dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 226 milyon TL ödeme yapıldığı ve ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 476 milyon TL daha ödeme yapılacağı bildirildi. Hasar ihbarlarında ağırlıklı olarak dolu, don ve fırtına gibi sebeplerin, kayısı, buğday, fındık, üzüm gibi ürünlerin Malatya, Manisa ve Giresun gibi illerin öne çıktığı belirtildi.




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