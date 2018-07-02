Tarsus’taki eczacı saldırısına bir tepki de Aydın’dan

Özellikle gece nöbeti sırasında sağlık hizmeti sunmaya çalışan eczacıların güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Başkan Kararaslan “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kamu otoritesi tarafından acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir” dedi.

Nöbet hizmetini icra ettiği sırada hunharca saldırıya uğrayan eczane personellerinden biri ağır olmak üzere dört kişinin yaralandığını kaydeden Aydın Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan, “Saldırının, muadil/eşdeğer ilaç tartışmasından çıktığı basına yansımıştır. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi sağlıkta şiddet toplumsal bir sorundur ve her geçen gün daha da kronik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kamu otoritesi tarafından acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan talebimiz; eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atmasıdır. Ve ayrıca hekimlerimizin eşdeğer ilaç konusunda aktif rol almasını, hastalara bilgi vermesini ve bu konuda eczacılarla ortaklaşmasını talep ediyoruz. İnsan, hasta ve toplum sağlığını önceleyen, yurttaşlarımıza kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan bir mesleğin mensupları olarak çalışanlarının nöbet hizmetinde saldırıya uğramak istemiyoruz. Can güvenliği endişesi ile nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağının altını çizerek yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.

Bilindiği Mersin Tarsus Devlet hastanesi karşısındaki nöbetçi eczaneye giren kişiler sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralanmıştı, gözü dönmüş grup eczaneye de kasıtlı olarak zarar vermişti.