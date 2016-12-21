Tasarımcı İpek, 18 yıllık hayali olan mesleğini Didim’de başladı

Didim’de 3 yıldır özel günler için tasarım yapan İpek Kutay 18 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Daha önce uzun yıllar mağaza müdürlüğü yapan Kutay açtığı tasarım dükkanında kişilere özel belli hikayesi olan ürünler yapıp satışa sunuyor.

Didim’de 3 yıl önce ilçeye gelerek tasarım dükkanı açan İpek Kutay yaptığı farklı çalışmalarla her türlü kesime hitap ediyor. Daha önce İstanbul ve Tekirdağ’da özel mağazalarda uzun yıllar mağaza müdürlüğü yapan Kutay 3 yıl önce geldiği Didim’de bir pasaj içerisinde açtığı dükkanıyla kendi işinin başına geçti.



İşyerine kişiye özel ruha hitap eden ve belli bir hikayesi olan hediyelik eşyaları tasarlayarak satışa sunduğunu kaydeden İpek Kutay esas mesleğinin tekstil üzerine olduğunu fakat bu işi içsel olarak yapmaya başladığını dile getirdi. Kutay “Tasarım yaparken malzemeyi de benden alması zorunlu değil; kişi ne isterse onu yapıyorum. Başta tanışma günü, evlilik yıl dönümü, evde düzenlenen özel günler gibi bir çok etkinlik işçin tasarım ve hediyeler yapıyorum.”dedi.

Kendi yaptığı ürünlerde ruhunu yansıttığını kaydeden Kutay “Deli doluyum. Kalbi güzel olan güzel düşünür. Bana en özel kişi, kişinin kendisidir ve kendisinin de farklı hissetmesi gereklidir. Bize gelen kişilere de bunu anlatıyoruz.”dedi.



Kişilere özel şiirlerinde yer aldığı özel baskılar yaptıklarını ve hediye paketlerini de İran’dan gelen tülle yaptıklarını söyleyen Kutay kendisinin mesleğine aşık olduğunu ve yapabildiği sürece yapmaya çalışacağını dile getirdi.



Didimlilerin ilgisinden de memnun olduğunu kaydeden Kutay zaman zaman vatandaşlardan kurs istediği de olduğunu fakat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılabilecek bir kursta eğitim verebileceğini dile getirdi.

Fiyatlar konusunda sabit ve tutucu olmadığını belirten Kutay her bütçeye göre ürünler yaptığını ve paranın kendi işin de çok ta önemli olmadığını sözlerine ekledi.