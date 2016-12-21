Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:55

Tasarımcı İpek, 18 yıllık hayali olan mesleğini Didim’de başladı

Tasarımcı İpek, 18 yıllık hayali olan mesleğini Didim’de başladı

21 Aralık 2016 17:55

Didim’de 3 yıldır özel günler için tasarım yapan İpek Kutay 18 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Daha önce uzun yıllar mağaza müdürlüğü yapan Kutay açtığı tasarım dükkanında kişilere özel belli hikayesi olan ürünler yapıp satışa sunuyor.
Didim’de 3 yıl önce ilçeye gelerek tasarım dükkanı açan İpek Kutay yaptığı farklı çalışmalarla her türlü kesime hitap ediyor. Daha önce İstanbul ve Tekirdağ’da özel mağazalarda uzun yıllar mağaza müdürlüğü yapan Kutay 3 yıl önce geldiği Didim’de bir pasaj içerisinde açtığı dükkanıyla kendi işinin başına geçti.

İşyerine kişiye özel ruha hitap eden ve belli bir hikayesi olan hediyelik eşyaları tasarlayarak satışa sunduğunu kaydeden İpek Kutay esas mesleğinin tekstil üzerine olduğunu fakat bu işi içsel olarak yapmaya başladığını dile getirdi. Kutay “Tasarım yaparken malzemeyi de benden alması zorunlu değil; kişi ne isterse onu yapıyorum. Başta tanışma günü, evlilik yıl dönümü, evde düzenlenen özel günler gibi bir çok etkinlik işçin tasarım ve hediyeler yapıyorum.”dedi.
Kendi yaptığı ürünlerde ruhunu yansıttığını kaydeden Kutay “Deli doluyum. Kalbi güzel olan güzel düşünür. Bana en özel kişi, kişinin kendisidir ve kendisinin de farklı hissetmesi gereklidir. Bize gelen kişilere de bunu anlatıyoruz.”dedi.

Kişilere özel şiirlerinde yer aldığı özel baskılar yaptıklarını ve hediye paketlerini de İran’dan gelen tülle yaptıklarını söyleyen Kutay kendisinin mesleğine aşık olduğunu ve yapabildiği sürece yapmaya çalışacağını dile getirdi.

Didimlilerin ilgisinden de memnun olduğunu kaydeden Kutay zaman zaman vatandaşlardan kurs istediği de olduğunu fakat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılabilecek bir kursta eğitim verebileceğini dile getirdi.
Fiyatlar konusunda sabit ve tutucu olmadığını belirten Kutay her bütçeye göre ürünler yaptığını ve paranın kendi işin de çok ta önemli olmadığını sözlerine ekledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç