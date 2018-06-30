Tatil beldesi dilencileri zabıtaya takıldı

Zabıta ekiplerinin, gelen yoğun şikayetler doğrultusunda cami önlerinde ve ilçenin kalabalık noktalarında vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda dilenci yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.

Yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince yasal ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu.

Başkan Çerçioğlu: “Vatandaşlarımızın huzuru her şeyden önemli”

Huzur ve güvenliği bozacak hiçbir olumsuz davranışa müsaade etmediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzuru ve turistlerin tatillerini rahatça yapabilmeleri için dilenciliğe karşı denetim ve operasyonlara aralıksız devam ediyor. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyden önemli. Bu yönde şikâyetlerini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız zabıta hattımızı arayabilirler” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu dilencilere yönelik operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.