Tatil dönüşü kaza yapan kadınlar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan kadınların birlikte tatile çıkan 4 kadın olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Bayram tatilini Ege’de değerlendiren 4 arkadaş, tatil dönüşü Çine istikametinden Aydın istikametine seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cansu D. Yönetimindeki 34 VZ 6646 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Ardından otomobil şarampole düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Cansu D. ile arkadaşları Gözde S. Duygu D. ve Sultan E. itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak ambulansla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Tatilden dönen kadınların tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.