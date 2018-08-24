Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 09:16

Tatil dönüşü kaza yapan kadınlar hastaneye kaldırıldı

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kadın yaralandı.

Tatil dönüşü kaza yapan kadınlar hastaneye kaldırıldı

24 Ağustos 2018 09:16

Kazada yaralanan kadınların birlikte tatile çıkan 4 kadın olduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre; Bayram tatilini Ege’de değerlendiren 4 arkadaş, tatil dönüşü Çine istikametinden Aydın istikametine seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cansu D. Yönetimindeki 34 VZ 6646 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Ardından otomobil şarampole düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Cansu D. ile arkadaşları Gözde S. Duygu D. ve Sultan E. itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak ambulansla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.


Tatilden dönen kadınların tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç