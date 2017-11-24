Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 16:25

Tatil yaparken yakalanan İngiliz YPG’li ilk kez hakim karşısına çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde, tatil yaparken terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanıp tutuklanan İngiliz Joseph Robinson ile adli kontrolle serbest bırakılan Bulgaristan uyruklu sevgilisi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tatil yaparken yakalanan İngiliz YPG’li ilk kez hakim karşısına çıktı

24 Kasım 2017 16:25


Aydın’da terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik 27 Temmuz’da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan İngiliz Robinson ile gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. hakkında açılan soruşturmada ilk dava bugün görüldü. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Denizli’de tutuklu bulunan Joseph Robinson geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Robinson’un kız arkadaşı Mira Y.A., annesi V.A., sanık yakınları ve avukatlarının hazır bulunduğu davaya yabancı basın organları da ilgi gösterdi.


Sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Joseph Robinson’un, cep telefonundaki tespitler, sosyal medya paylaşımları ile savunmasında YPG terör örgütüne katıldığına, silahlı eğitim aldığına yönelik beyanları değerlendirildiğinde PKK’nın parçası olan YPG adlı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinin anlaşıldığı ifadeleri yer aldı.


Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, sanıkların sosyal medya hesaplarından KCK/PKK, PYD, YPG silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.


Mira Y. A.’nın sosyal medya hesaplarında da terör örgütü PKK/KCK’nın bir parçası olan YPG’nin propagandasını içerir fotoğraf ve paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın, terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediği kaydedildi.


Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, İngiliz vatandaşı Joseph Robinson hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kız arkadaşı Mira Y. A. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Olayın geçmişi


Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir e-posta ihbarı sonucu gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü YPG üyesi oldukları iddia edilen İngiliz uyruklu Joseph Robinson ile Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. ve annesi Veselina P.R.A’yı gözaltına almıştı. Herhangi bir suç tespiti yapılamayan anne Veselina P.R.A. serbest bırakılmış, İngiliz Joseph Robinson çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sevgilisi Mira Y.A.’ya ise adli kontrol uygulanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    16°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç