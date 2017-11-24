Tatil yaparken yakalanan İngiliz YPG’li ilk kez hakim karşısına çıktı

Aydın’da terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik 27 Temmuz’da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan İngiliz Robinson ile gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. hakkında açılan soruşturmada ilk dava bugün görüldü. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Denizli’de tutuklu bulunan Joseph Robinson geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Robinson’un kız arkadaşı Mira Y.A., annesi V.A., sanık yakınları ve avukatlarının hazır bulunduğu davaya yabancı basın organları da ilgi gösterdi.

Sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Joseph Robinson’un, cep telefonundaki tespitler, sosyal medya paylaşımları ile savunmasında YPG terör örgütüne katıldığına, silahlı eğitim aldığına yönelik beyanları değerlendirildiğinde PKK’nın parçası olan YPG adlı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinin anlaşıldığı ifadeleri yer aldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, sanıkların sosyal medya hesaplarından KCK/PKK, PYD, YPG silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Mira Y. A.’nın sosyal medya hesaplarında da terör örgütü PKK/KCK’nın bir parçası olan YPG’nin propagandasını içerir fotoğraf ve paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın, terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, İngiliz vatandaşı Joseph Robinson hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kız arkadaşı Mira Y. A. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın geçmişi

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir e-posta ihbarı sonucu gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü YPG üyesi oldukları iddia edilen İngiliz uyruklu Joseph Robinson ile Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. ve annesi Veselina P.R.A’yı gözaltına almıştı. Herhangi bir suç tespiti yapılamayan anne Veselina P.R.A. serbest bırakılmış, İngiliz Joseph Robinson çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sevgilisi Mira Y.A.’ya ise adli kontrol uygulanmıştı.