Tatilciler büyükşehrin yaptığı Sevgi Yolu’nda buluşuyor

Temizliğin ve kaliteli hizmetin simgesi Mavi Bayrak’ı da alan Sevgi Plajı ise gün boyunca dolup taşıyor. Sevgi Yolu’nda özellikle akşamüzerleri genç-yaşlı tatilciler ve site sakinleri buluşup yürüyüş yapıyorlar. Gençler ise, buluşma noktası haline getirdikleri yolda yürüyüş yapıp, bisiklete binip, paten kayarak tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Tatilciler ve site sakinleri “Sevgi Yolu’nun yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Akşamları ailemizle yürüyüş yapabiliyoruz. Çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da yola ayrı bir güzellik katmış” diye konuşuyorlar.

Kuşadası’na ilk kez gelen tatilciler tatil beldesinin temizliği ve yeni modern haline hayran kalırken "Kuşadası’na mı geldik, yoksa Avrupa’da bir tatil beldesinde miyiz ayırt edemiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diyorlar.

Her sene Kuşadası’na tatile geldiklerini belirten tatilciler ise komşularıyla buluşup yürüyüş yaptıkların, bisiklete bindiklerini söylerlerken, "Yolu yeniden düzenleyip modern hale getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Büyükşehir belediyesinin Sevgi Yolu’nun belirli noktalarına yerleştirdiği spor aletleri ise spor yapmak isteyenlerin bu isteklerini karşılıyor.

Büyükşehir belediyesi tarafından eksiksiz yapılan temizlik çalışmalarıyla Sevgi Plajı’na Mavi Bayrak alınmasından da çok mutlu oldukları söyleyen tatilciler, temizliğinden emin oldukları denizde keyifle yüzdüklerini belirtiyor.