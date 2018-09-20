Tatilciler kirletti, onlar temizledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası'nda Milli Park personeli tarafından temizlik yapıldı.

Tatil sezonunun sona ermesi ile ziyaretçilerin çevrede bıraktıkları çöpler Milli Park personeli tarafından temizlendi. Doğanbey Köyü yol güzergahları, kıyıları ve Karina Mevkii Milli Park personeli tarafından temizlendi.

Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bu alanları kullanan vatandaşlarımızın yaşadıkları ve kullandıkları çevreye daha özenli yaklaşmalarını rica ediyoruz. Büyük fedakarlıklarla kazanılarak bizlere emanet edilen bu topraklara,yaşadığımız çevreye hak ettiği kıymeti verelim” denildi.