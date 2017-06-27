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27 Haziran 2017 16:17

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, bayram tatilinin sonuna doğru yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

27 Haziran 2017 16:17

Bayram tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolunda Kuşadası’nda gece yarısından itibaren kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Çevre yolunu oluşturan Süleyman Demirel ve Turgut Özel bulvarları başta olmak üzere Kuşadası’ndaki alternatif yollara yönelen sürücüler, Selçuk ilçesi girişinde yaklaşık 3 kilometreye yaklaşan araç kuyruğu oluşturdu.


4 günlük bayram tatilinde yüzde 90’ı aşan bir doluluğa ulaşan Kuşadası’nda dönüş yolundaki tatilcilerin yoğunluğunun yanı sıra ilçeye giriş yapan tatilcilerin de olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Başta Kadınlar Denizi Plajı olmak üzere Milli Park, Kuştur, Karaova ve Sevgi plajları ile otellerin havuzları ve su parklarındaki yoğunluk devam ediyor.


Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, "Bayram sona ermesine rağmen Kuşadası’nda turizm hareketliliği devam ediyor. Bayram yoğunluğu bugünden itibaren azalacak olsa da gerek iç piyasa, gerekse dış piyasada turizm hareketliliği devam edecek “ dedi. Tatilciler ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle Kuşadası’nda 4 günlük tatilin tadını çıkardıklarını söyledi.




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