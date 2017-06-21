Tavas Belediye Başkanı Akyol, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Nazilli’de yaşayan Tavaslıların kurdukları Nazilli Tavaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katılmak için Nazilli’ye gelen Tavas Belediye Başkanı Veli Akyol ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Başlı, Meclis Üyesi Şenol Orancı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Çetintaş Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alıcık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirleri ile uzunca süre muhabbet ederek Nazilli’de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek “Başkanımız sağ olsun bizleri çok sıcak karşıladı. Çok nazik davrandı. Nazilli’yi Belediye Başkanı gözüyle gezmiş oldum. Nazilli Türkiye’deki birçok ilimizden çok büyük bir kent. Farklı yapılanma içerisinde il olabilme potansiyeline sahip 1’inci sırada ve Belediye Başkanımız çok güzel projelere imza atmış. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılarının devam etmesini diliyorum ” dedi.