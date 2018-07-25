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25 Temmuz 2018 08:59

Tavuk hırsızı sandalye fırlatılınca kaçtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tavuk çalmak için kümese giren hırsız, ev sahibinin pencereden sandalye fırlatmasıyla kaçtı.

Tavuk hırsızı sandalye fırlatılınca kaçtı

25 Temmuz 2018 08:59


Olay, Ata Mahallesinde 777 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde evin demir bahçe kapısını açarak bahçeye giren hırsız ilk olarak kümese girdi. Kümesten eline bir tavuk alan hırsız bahçedeki bisikleti de çalarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada hırsızın çıkardığı seslerle uyanan ev sahibi B.Ç. eline aldığı sandalyeyi balkondan hırsızın üzerine fırlattı. Bir anda neye uğradığını şaşıran hırsız, bisikleti olduğu yerde bırakarak elinde tavukla kapıdan çıkarak uzaklaştı. Ev sahibi, durumu Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bulunan güvenlik kamelerini inceleyen ekipler şüphelinin Ş.İ. olduğunu tespit etti. Aynı mahallede yaşayan Ş.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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