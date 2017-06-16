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16 Haziran 2017 09:19

Tavuk yumurtası üretimi 1.5 milyar adet olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı kümes hayvancılığı ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Tavuk yumurtası üretimi 1.5 milyar adet olarak gerçekleşti

16 Haziran 2017 09:19

Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayından bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 7,2 artış gösterdi. Tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar olarak gerçekleşti.


Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 20,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 arttı. Kesilen tavuk sayısı 98 milyon, kesilen hindi sayısı ise 377 bin adet oldu.


TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,7 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Tavuk eti üretimi 172 bin 746 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 655 ton olarak gerçekleşti.




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