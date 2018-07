Taze incire zeybekli ihracat

Türkiye’de taze incirin ilk hasat edildiği yer olan Aydın’ın Buharkent ilçesinde 20 gün önce hasadına başlanan Sarı Lop ve Bursa Siyahı cinsi incirler düzenlenen törenle Irak, İran, Rusya, Japonya ve Çin’e ihraç edildi.

Türkiye incirinin yüzde 80’inin üretildiği Aydın’da 30 bin ton taze incir üretimi le ilde ilk sıralarda yer alan erkenci Buharkent İnciri yurt içinde başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük illere satışının yapılmasının ardından yurt dışı ihracatına da başlandı. Irak başta olmak üzere İran, Rusya, Çin Japonya ve az miktarda da Avrupa’ya ihracına başlanan Taze incir için bereketli ve bol kazançlı olması için bir tören düzenlendi. Buharkent Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Belediye Meclis Üyeleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sevilay Yılmaz, Daire Amirleri, ihracatçı firma sahipleri, incir üreticileri, Hal esnafı ve vatandaşların katılımları ile yapılan ilk ihracat töreninde efe gösterilerinin ardından yüklemesi tamamlanan ilk tır Irak’a uğurlandı.

Geçtiğimiz yıl Almanya, Avustralya, İngiltere ve Hollanda’ya 350 ton Bursa Siyahı ihraç ettiklerini ifade eden Buharkent Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sevilay Yılmaz, “Taze incir Buharkent ilçemizin ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Buharkent İlçemizde 13 bin 700 dekar incir alanı mevcut olup yaklaşık 900 çiftçi ve 35 tüccar incir tarımı ile 30 bin ton taze incir üretimi ile uğraşmakta geçimlerini tamamen bu üründen elde ettikleri gelirle karşılamaktadır. Bu yıl Bursa Siyahı dediğimiz incir cinsinden 900 ton ihraç etmeyi planlıyoruz. Sarı Lop cinsinde İran ve Irak’a ilk etapta 250 ton ihracımız oldu. Ürünlerimizin hepsi ihracata yönelik yetiştirildiği için kalite problemimiz yok. İncirimiz çok kaliteli ve ihraç için hiçbir sıkıntımız yok. Tesis anlaşmalarımız tamam. Şu an 3-4 firma da ihracat için bizden incir talep ediyor. İncir temininde de sıkıntımız yok. Hasadın henüz yüzde 45’ine ulaştık. İhracat her geçen gün artarak devam ediyor” dedi.

“Türkiye’nin en kaliteli taze inciri Buharkent’te yetişir”

Türkiye’nin en kaliteli taze incirinin Buharkent’te yetiştirildiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Sarı Lop ve Bursa Siyahı cinsi taze incirlerin ilk hasadının ve ihracatının yapıldığı yer Buharkent İlçemizdir. Bursa’ya özgü olan Bursa Siyahı cinsi incirimiz de Bursa’dan 15 gün önce hasat edilmektedir. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Geçtiğimiz 4 Temmuzda başlamış olduğumuz taze incir hasadımızın ardından bugün de ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Taze İncirimiz bizim için çok büyük ve önemli bir ekonomik değere sahiptir. İncirimiz her türlü pazara gidiyor ama özellikle Bursa Siyahı cinsi Taze İncirimiz Japonya, Çin ve Rusya’ya gidiyor. Sarı Lop cinsi incirimizde Iran, Irak ve az miktarda da Avrupa pazarına ihraç ediliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun şu an göreceğiniz taze incirler Buharkent İnciridir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Tanıtıma da büyük önem veriyoruz. Bu amaçla da her yıl düzenli olarak taze incir festivalleri düzenliyoruz. Bu yıl 14’ünü düzenleyeceğimiz festivalimizde yine renkli görüntülerle dünyaya açılacağız. Tüm halkımızı da 4-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Taze İncir Festivalimize davet ederek taze incirlerimizden tatmaya bekliyoruz. Üreticilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Türkiye’nin en kaliteli ve en erkenci taze inciri Buharkent’tedir ve taze incirin başkenti Buharkent’tir” dedi.

“Yediden yetmişe tanıtım”

Buharkent Kaymakam Vekili Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Buharkent’in Aydın’ın yükselen bir ilçesi olduğunu ifade ederek, “Buharkent’imiz; Efeleri ile incirleri ile üzümüyle, zeytiniyle Aydın’ın yükselen bir kenti. Tarımın merkezi olmak yolunda da ciddi adımlar atan bir kent. Bunun tanıtımı içinde 12 bin 500 olan nüfusumuzun 12 bin 500’ü de mülki idare amirleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın en yaşlısından en küçüğüne kadar tanıtım için çaba sarf ediyorlar. Halkımıza bu nedenle teşekkürlerimizi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.