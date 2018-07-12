Taze incirin ihracat yolculuğu başladı

Türkiye’nin siyah taze incir ihracatının 2016 yılında 29 milyon dolar iken, 2017 yılında 41 milyon dolara yükseldiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında incir rekoltesinin yüksek, kalitesinin iyi olduğunu, ihracatçı için cazip hale gelen hava kargo ile ihracatta verimli bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

Taze incir ihracatı hava kargo ile uçuşa geçecek

Türk Hava Yolları’na ait Turkish Kargo ile taze meyve ihracatı için kapsamlı bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Uçak, “Hava kargo ile ihracatımız 2018 yılının Ocak – Haziran döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 132’lik artışla 5 milyon 245 bin dolardan, 12 milyon 146 bin dolara yükseldi. 2018 yılının ikinci yarısında taze meyve ihracatında hava kargonun payının daha da artmasını bekliyoruz. Hava kargonun sağlayacağı ivme ile taze incir ihracatında 50 milyon doları aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Taze incir ihraç tarihini belirlemek için Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan heyette; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü ve Buharkent Ziraat Odası yetkilileri görev aldı.

Taze siyah incir ihracatında Almanya zirvede

Türkiye, 2016 yılında 29 milyon 87 bin dolarlık taze siyah incir ihraç etmişken, 2017 yılındaki taze siyah incir ihracatı yüzde 43’lük artışla 41 milyon 574 bin dolara yükseldi.

Taze siyah incir ihracatında Almanya, 14 milyon 762 bin dolarlık tutarla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 5 milyon 211 bin dolarlık tutarla Hollanda aldı. İngiltere ise; Türkiye’den 4 milyon 881 bin dolarlık taze siyah incir aldı ve ismini üçüncü sıraya yazdırdı. Türkiye, 2017 yılında 36 ülkeye taze siyah incir ihraç etme başarısı gösterdi.